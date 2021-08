„Aktion scharf“: Über 430 Motorradfahrer geblitzt

Insgesamt 731 Delikte

Da bekanntlich viele Motorradfahrer oft längere Touren unternehmen und dabei auch die Grenzen überqueren, führte die Polizei am vergangenen Wochenende einen länderübergreifenden Sondereinsatz durch. In Tirol und auf den Zulaufstrecken in Kärnten, Salzburg und Vorarlberg wurden dabei insgesamt 731 Delikte verzeichnet - in 431 Fällen handelte es sich um Geschwindigkeitsdelikte, so die Polizei in einer Aussendung.