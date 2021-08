„Team ist mein Traum“ - Mwene mit Top-Einstand

Der sich nach dem Mainzer Klassenerhalt im Sommer mit dem Wechsel zu Eindhoven in ein neues Abenteuer stürzte: „Ich will nun im internationalen Geschäft mitspielen und um Titel kämpfen. Darum ist diese Adresse für mich so reizvoll gewesen“, weiß der 27-Jährige. Der unter Ex-Salzburg-Trainer Roger Schmidt in der Abwehr gesetzt ist und nach dem 4:0 im Superpokal-Finale gegen Ajax seinen ersten Titel in die Höhe stemmen durfte - dazu gab’s zum Liga-Start ein 2:0 gegen Heracles Almelo. Richtig heiß wird’s für den Wiener am Mittwoch im Hinspiel der Champions-League-Quali bei Benfica Lissabon - meistert man auch diese Hürde, wartet die „Königsklasse“: „Das wäre die Krönung.“