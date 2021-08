Stelzer in Sorge: „Nicht wieder überrollen lassen“

Dass die Taliban in Afghanistan kurz vor der Machtübernahme stehen, lässt auch in Österreich die Sorge vor einer Flüchtlingswelle wachsen. Thomas Stelzer, aktuell wahlkämpfender Landeshauptmann in Oberösterreich, warnt vor dem EU-Innenministerrat davor, sich wie etwa im Jahr 2015 „überraschen und überrollen“ zu lassen.