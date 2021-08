Kritik an zu niedrigen Gagen bei Festakt

Band-Frontman Alexander Köck erklärte, dass die Gagen für die Künstler des Galaabends – besonders für das Orchester – sehr niedrig seien. Es werde sprichwörtlich für ein „Butterbrot“ gespielt. Zwar trete man gerne zu so einem besonderen Anlass auf, es gehe aber auch um die Wertschätzung für die Künstler, so Köck, der sich auch einen Seitenhieb auf Mörbisch erlaubte. Moderator und Generalintendant Alfons Haider schritt daraufhin ein – was zu einer Diskussion zwischen Haider und Köck führte, bis „Weiterspielen“ aus dem Publikum gerufen wurde.