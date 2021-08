„Hausverstand“ hat wieder einmal Polit-Konjunktur

Wann ist denn der Hausverstand als Schlagwort in die Politik gekommen?„Wir sind für eine Politik mit Hausverstand. Einnahmen und Ausgaben sollen langfristig übereinstimmen“, dozierte Karl-Heinz Grasser am 28. September 2000 als Finanzminister - die früheste Fundstelle der Wortfolge „Politik mit Hausverstand“ in der bis 1998 reichenden APA-Aussendungsdatenbank.