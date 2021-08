Training für Weltmeisterschaft

Die Teilnahme an Feuerwehrleistungsbewerben hat in Zillingtal eine lange Tradition, die bis 1980 zurückreicht. Der Erfolg kann sich sehen lassen: 38 Siege von 64 Landesbewerben. Das ist die beste Bilanz aller Wehren. Zusätzlich sind die Florianis auch bei den alle vier Jahre stattfindenden Bundeswettkämpfen seit Jahren mit dabei. Ihre bislang größten Erfolge waren die Teilnahmen an den Weltmeisterschaften 1985 in Vöcklabruck und 2017 in Villach, wo jeweils die Goldmedaille erkämpft wurde.