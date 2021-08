Dieser Klimawandel heizt auch Oberösterreich ein

„Oberösterreich darf nicht Malawi (ein Binnenstaat in Südostafrika) werden“, bringt Kaineder seine Botschaft auf den Punkt: Erwärmt sich die Erde um 4,2 Grad, wird’s in Linz im wärmsten Monat so warm wie in der malawischen Hauptstadt Lilongwe heute - nämlich statt durchschnittlich 25,5 im Mittel 30 Grad. Mehr Details als so ein doch oberflächlicher „Klimazwillinge“-Vergleich liefert - im Auftrag Kaineders - Klimaforscher Herbert Formayer von der BOKU Wien. In Oberösterreich ist die Jahresmitteltemperatur innerhalb der vergangenen 30 Jahre schon um 1,4 Grad gestiegen. Die Anzahl der Hitzetage (über 30 Grad) hat sich in den Tieflagen von 2 mehr als verdoppelt.