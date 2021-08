Schredder-Werk für Autoreifen erhitzt die Gemüter

Am 13. September steht die mündliche Verhandlung über die Genehmigung der Schredder-Anlage für Autoreifen im Sipbachzeller Gewerbegebiet auf dem Programm. Der erste Versuch für ein Werkszulassung scheiterte an den massiven Protesten der Anrainer. Sie fürchten durch die Wiederverwertung von 12.000 Tonnen Reifen jährlich mehr Lärm, Gestank und Verkehr. Eine Petition an Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) und den Projektbetreiber hätte für Beruhigung sorgen sollen. Das Gegenteil ist der Fall.