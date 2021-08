Lokale, über die man spricht: Weinhaus am Wagram

Der Keller bietet das, was Standort und Name erwarten lassen, nämlich eine große Auswahl an Weinen vom Wagram und auch sonst aus Österreich. Übrigens ist das seinerzeitige Markthaus in das nur 14 Kilometer entfernte Grafenwörth übersiedelt, weshalb der Wagram jetzt in Summe ein tolles Restaurant mehr vorweisen kann. So geht Happy End.