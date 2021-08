„Kletterpartie“ zur Freundin endet mit tiefem Fall

Der Versuch, über das Schlafzimmerfenster in die Wohnung seiner Freundin zu gelangen, endete für einen 29-jährigen Schweizer in St. Gallen tragisch! Als die junge Dame bemerkte, dass jemand versucht, bei ihr einzusteigen, ließ sie die Jalousien herunter - woraufhin ihr Liebster elf Meter in die Tiefe stürzte und sich schwer verletzte.