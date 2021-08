Wenn die Internet-Liebe Herz und viel Geld raubt

Mit Sex-Videos erpresst

Während Frauen eher auf Liebesschwindler reinfallen, tappen Männer laut Lechthaler häufiger in die so genannte Sex-Scam-Falle. Dabei werden sie von attraktiven Frauen vor die Webcam gelockt und animiert, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Davon machen die Täter Screenshots oder Videomitschnitte und drohen, das delikate Bildmaterial zu veröffentlichen.