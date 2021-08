So helfen Sie Streunertieren im Ausland richtig

Doch Achtung: Die strengen Vorschriften dienen in erster Linie dem Schutz vor Einschleppung von Krankheiten. Wer sie umgeht, macht sich strafbar und gefährdet außerdem Mensch und Tier in der Heimat! Hund oder Katze zu übernehmen, egal ob aus dem In- oder Ausland, sollte aber sowieso immer gut überlegt sein. Spontane Entscheidungen aus Mitleid enden meist unglücklich. Die Anschaffung eines Tieres bedeutet Verantwortung, aber auch Kosten - und das für viele Jahre. Dessen muss man sich bewusst sein. Jahr für Jahr werden zahlreiche Tiere dann in Österreichs Tierheimen abgegeben, die wenige Wochen zuvor aus dem Urlaub mitgebracht, dann aber doch zu viel Arbeit wurden oder krank sind.