Mit Schloss und Riegel gegen die dreisten Raddiebe Kopieren

Die Nachfrage nach E-Bikes und hochwertigen Fahrrädern reißt nicht ab. Das wissen auch Kriminelle. Deshalb vergeht in diesem Sommer kaum ein Tag, an dem in Kärnten in Osttirol keine Räder gestohlen werden. Experte Michael Beinl verrät, wie man sein Fahrrad schützt. Er setzt dabei auf hochwertige Schlösser.