Europa-Minimalziel erreicht: Didi will Verstärkung

Nach dem klaren 3:0-Erfolg im Allianz Stadion vergangene Woche konnten sich die Wiener am Donnerstag auf Zypern eine 1:2-Niederlage leisten. Wäre den kurz vor der Pause in Führung gegangenen Zyprern in der 53. Minute bei einem Christodoulopoulos-Heber an die Außenstange das 2:0 geglückt, hätte es noch eine richtige Zitterpartie werden können. So aber machte Ercan Kara (64.) mit dem Ausgleich die Hoffnung auf eine Wende der Hausherren zunichte. „Dass er so reingeht, ist kurios, aber solche Tore müssen auch einmal passieren“, sagte der Stürmer, der auch im Hinspiel getroffen hatte.