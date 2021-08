Derzeit heikle Unfallserie mit Alkohol im Blut

Das fahrlässige Verhalten eines 53-jährigen Lenkers im Bezirk Neunkirchen hatte schwerwiegende Konsequenzen. Der Mann war stark alkoholisiert und kam auf der Bundesstraße 27 plötzlich in den Gegenverkehr. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einem Motorrad, der Biker wurde fatal abgeworfen. Der 60-Jährige aus dem Bezirk Mattersburg wurde bei seinem Sturz schwer verletzt und musste per Rettung in das Klinikum Wiener Neustadt eingeliefert werden. Der Unfallverursacher blieb aber unverletzt, fasst nun aber neben einer vorläufigen Führerscheinabnahme auch Anzeigen bei der Bezirkshauptmannschaft und – wegen fahrlässiger Körperverletzung – bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt aus.