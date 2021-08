Schulwegpläne als Hilfsmittel fehlen in Linz

Erfahrungen von Eltern und Verkehrsexperten

Diese Daten werden mit den Erkenntnissen von Verkehrsexperten ergänzt und in den Plan eingearbeitet. In Oberösterreich haben etwa die AUVA und das Kuratorium für Verkehrssicherheit bereits für zahlreiche Schulen Schulwegpläne erstellt. „Es gibt also ausreichend Erfahrung, von der Linz nur profitieren kann“, so Baier.