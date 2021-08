Kameraden retteten Piloten nach Absturz aus Donau

„Ich wollte selbst gerade einen Segelflieger startklar machen, als ich beim Vorbeifliegen gehört habe, dass der Motor unrund rennt, bis er ganz ausgesetzt hat. Der Motorsegler befand sich in etwa 60 Metern Höhe, in der Startphase, die am ungünstigsten für solche Notfälle ist“, sagt Matthias Stütz (47) aus St. Florian bei Linz: „Wir haben gesehen, wie der Pilot noch zu wenden versucht hat und dann in die Donau gestürzt ist.“