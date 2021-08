Simon Schwarz: Zwischen Schmarrn und Nöstlinger

Der Film, der nächstes Jahr in die Kinos kommt, ist „eine Zeitreise in die 80er zurück und eine wichtige Marktlücke: Heute hat man ja in amerikanischen Jugendfilmen Zauberei, Aliens, und möglichst viel Action. Das ist ein herrlich entschleunigter Retro-Kinofilm. So wie wir uns den Plattenspieler wieder hinstellen und sagen: Das ist geil!“