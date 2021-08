Am Wasser wo der wilde Drache haust

Laichplatz für Frösche und Lurche

Der Weg verläuft eben am Fluss entlang und führt über die Hechtbrücke an Kläranlage und Mühle vorbei bis zum Stollenauslauf der Subersachfassung. In diesem Bereich befindet sich der Laichplatz von Fröschen und Lurchen. In Vorarlberg kommen insgesamt 13 Amphibienarten vor. Gemeinsam mit den Reptilien zählen Amphibien zu den gefährdetsten Tiergruppen weltweit. Alle hierzulande vorkommenden Arten sind deshalb gesetzlich geschützt. Trotzdem sind einige bereits selten geworden. Mit Ausnahme des Alpensalamanders sind alle heimischen Amphibien auf geeignete Laichgewässer angewiesen. Ein Großteil der Tiere wandert zwischen diesen Gewässern und dem Landlebensraum hin und her und ist dabei vielerlei Gefahren ausgesetzt. Besonders der Straßenverkehr verursacht große Verluste. So werden schätzungsweise jedes Jahr österreichweit an die fünf Millionen Amphibien überfahren. Möglichst naturnahe Rückzugsräume sind daher wertvolle Kleinode, die zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen. Mit etwas Glück lässt sich auf dem Weg entlang der Bolgenach der eine oder andere Vertreter der heimischen Amphibienwelt beobachten.