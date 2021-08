Vanessa Mai sendet verruchte Grüße aus dem Bett

Immerhin: Eine Anfrage vom „Playboy“ hat Vanessa Mai schon erhalten. Doch so gerne sie sich auf Instagram von ihrer sexy Seite präsentiert: Nacktaufnahmen für das Männermagazin wird es von der Schlagersängerin nicht geben, wie sie in ihrer YouTube-Talkshow verriet. „Die Frauen, die das machen, haben wirklich mega schöne Bilder. Aber es hat so einen Beigeschmack, wenn man sich auszieht. Einfach nein. Nein, will ich nicht.“