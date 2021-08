Mit Tempo 128 gegen den Brückenpfeiler

Gerhard Kronreif, gerichtlich beeideter Sachverständiger und der Unfall-Experte schlechthin in Salzburg, verfasste das von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegebene Gutachten. Das Ergebnis ist nun eingelangt – und eindeutig: „Unfallursache ist die bei weitem überhöhte Fahrgeschwindigkeit.“ Lukas N. trieb die Tacho-Nadel im 50er-Bereich auf 120 bis 128 km/h. Deswegen kam der 18-Jährige in der Linkskurve in den folgenschweren Schleudervorgang. Der PS-starke 3er-BMW, der laut dem Gutachten in einem „betriebs- und verkehrssicheren Zustand“ war, prallte mit der linken Seite gegen einen Brückenpfeiler. Der Zusammenprall war für den hinten rechts sitzenden Eldin O. tödlich, er war laut dem Gutachten auch nicht angeschnallt.