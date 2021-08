Blumen: So haben Sie Ihren Tee noch nie getrunken! Kopieren

Mit diesem Produkt haben Sie gleich einen Mix aus verschiedenen Teeblumen. Die Blüten enthalten neben hochwertigem Schwarz- und Grüntee auch Aromen wie Jasmin, Nelke, Rose und Ringelblume. Die Zubereitung erfolt wie oben beschrieben. Nachdem Sie den Tee genossen haben, können Sie die Blüte in erkaltetem Wasser, z.B. in einer Glasvase aufheben. Die Teeblumen sind in einer schönen Dose verpackt, die Sie nach Gebrauch natürlich weiterverwenden können.



Inhalt: 6 Stück á 8 g Zutaten

Nettogewicht 50 g

Preis: 15,95 €

