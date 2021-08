So traurig verabschiedete sich Messi von Barcelona

Regeln des Financial Fair Play

Messi musste Barcelona nach 21 Jahren, 672 Toren als Profi und 35 Titeln verlassen, weil die Regeln des Financial Fair Play in Spanien einen neuen Vertrag mit dem hoch verschuldeten Klub nicht möglich gemacht hatten. Auch sein Verzicht auf 50 Prozent seiner Gage hätte Barcelona laut Klubchef Laporta nicht geholfen.