68-Jähriger stürzte mit seinem Traktor in den Tod

Ein 68-Jähriger aus Scharnstein fuhr am Dienstag gegen 15.15 Uhr mit seinem Traktor in Scharnstein auf der Gemeindestraße Schindlau, um einen Wurzelstock in einem etwa 300 Meter entfernten Waldstück zu entsorgen. Dabei stürzte er mit seinem Traktor in dem alpinen Gelände ab und wurde tödlich verletzt.