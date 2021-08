Elf Parteien wollen in OÖ in den Landtag einziehen

„Zehn Prozent wären Traumszenario“

„Wir hatten noch einiges an Spielraum“, erklärt „Beste“-Chef David Packer. Jetzt will der Wahlneuling die Chance auch nutzen und in den Landtag einziehen: „Ein Traumszenario wären zehn Prozent und ein Regierungssitz!“ Wie 2015 ist die KPÖ auch diesmal dabei. Sie hat in allen fünf Wahlkreisen die notwendigen Unterstützungserklärungen aufgebracht und wird unter der Langbezeichnung „Kommunistische Partei Österreichs und Unabhängige Linke“ kandidieren. Angeführt wird die Liste von Andreas Heißl (38) und Stefanie Breinlinger (35). Die KPÖ wird auch bei der Gemeinderatswahl in Linz, Wels, Steyr, Leonding und Traun antreten.