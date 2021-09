Mit seinen Reisebüchern hat sich Autor Michael Schottenberg neu erfunden. „Das war eigentlich so gar nicht geplant. Aber mir hat der Sex in meinem Beruf gefehlt. Ich habe mich ständig nur mehr wiederholt in meinem Job, ich habe keine Freude mehr darin gefunden,“ so der bekannte Filmregisseur. Bei seinen Reisen blühe er wieder voll und ganz auf. „Ich kann nur jedem raten, macht etwas Neues, macht einfach etwas und macht es jetzt.“