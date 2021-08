Gefährliche Bakterien im Zicksee

Keime können zu Infektionen führen

Auch wenn Schwimmen damit unmöglich ist, nutzten Menschen den See an heißen Tagen zumindest zur Abkühlung. Doch davon raten Experten nun ebenfalls ab. Ein Gutachten der Biologischen Station Illmitz ergab nämlich eine hohe Belastung mit Enterokokken. Die Gemeinde weist mit einem Aushang am Ufer darauf hin. Schuld daran sei Vogelkot in Verbindung mit der geringen Wassertiefe, weiß Ortschef Andreas Sattler. Dadurch vermehren sich die Keime explosionsartig. Beim Menschen können die Bakterien Harnwegsinfekte, Bauchfellentzündungen und sogar Herzklappenentzündungen auslösen.