Marlene Bienert spricht mit verfressenem Kater

„Nein, ich hab nicht so viel Hunger“, antwortet der Kater, als Marlene Bienert ihn fragte, warum er so viel und so seltsame Dinge frisst. „Gusti war sehr lieb und ehrlich, er hat gesagt dass irgendetwas mit seinem Körper nicht in Ordnung ist. Dass er irgendwie keinen Halt im eigenen Körper hat, dadurch ist jede Bewegung die er macht sehr anstrengend, er ist schnell erschöpft. Natürlich hüpft der junge Kater herum und er spielt, aber alles ist sehr mühselig für ihn. Er spürt dass er schwach ist, aber er kann nichts dagegen tun. Er ist quasi in diesem Zustand gefangen“, so Bienert.