Ein Segen, dass es in Belarus vor fünf Jahren eine Währungsreform gab, die den alten Belarus-Rubel (BYR) im Verhältnis 1:10.000 durch den neuen (BYN) ersetzt hat. Denn abgesehen vom Bedarf an monströsen Geldbörsen, weil man für den Erwerb von 100 Euro fast drei Millionen BYR hinblättern musste, was ganz schön dauern kann, ist man jetzt mit nur noch knapp 300 BYN dabei oder, falls man in Tokio dem Verzehr eines Schnitzels mit Kartoffeln und Krautsalat (es gäbe allerdings auch einheimische Gerichte), nähertreten will, mit 118 BYN, was gut 5.000 Yen (JPY) entspricht. Erstmals wurden bei dieser Reform auch Münzen eingeführt, die der Sprinterin Kristina Timanowskaja beim Versuch, am Flughafen von Tokio die japanische Polizei anzurufen, um sich dem Kidnapping durch wildgewordene belarussische Funktionäre zu entgehen, allerdings herzlich wenig genutzt hätten, da Nippon-Telefonzellen ihnen unbekannte Münzen umgehend humorlos ausspucken.