Justiz verletzte Grundrechte eines Verdächtigen

Verdächtiger bleibt trotzdem weiter in U-Haft

Mittelsmänner der Pillen-Mafia operierten auch von Deutschland aus: Via Europäischem Haftbefehl sind so auch ein Deutscher und ein Ungar in Burghausen festgenommen worden. Einer der beiden hat nach der Verhängung der U-Haft durch das Landesgericht und der Bestätigung durch das Oberlandesgericht eine Grundrechtsbeschwerde an das Höchstgericht adressiert. Und tatsächlich ist der Mann in seinem Grundrecht auf persönliche Freiheit verletzt worden. Weil für die Verhängung der U-Haft der Sachverhalt nicht ausreichend beschrieben worden ist.