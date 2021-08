Präsident hatte großes Vertrauen in Betti Plank

Manch einer traute wohl seinen Augen nicht! Denn Vorarlbergs Karatepräsident Gerhard Grafoner lud schon drei Stunden bevor Bettina Plank in Tokio auf die Matte stieg, zum Empfang nach Mäder ein. Dabei war sich der Präsident ziemlich sicher, dass am nächsten Freitag eine Medaillengewinnerin nach Hause zurückkommt. „Ich wollte einfach signalisieren, dass wir großes Vertrauen in unsere Bettina haben“, begründete Grafoner die – etwas zu frühe – Einladung.