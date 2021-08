Marseilles irre Aufholjagd HIER im Highlight-Video

Was für eine Aufholjagd von Olympique Marseille am ersten Spieltag der Ligue 1! Die Südfranzosen lagen in Montpellier bis zur 68. Spielminute mit 0:2 im Hintertreffen, doch dann drehten Cengiz Ünder (68.) und Payet (75., 80.) die Partie und ließen Marseille über drei Punkte jubeln. Die Highlights gibt’s im Video oben!