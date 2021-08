Dieb baute mit Beute-E-Bike bei Flucht Unfall

Am Rückweg bestohlen

Sie hatten auf der Rückreise aus Deutschland bei einem Parkplatz in Freistadt Halt gemacht. Die E-Bikes waren auf einem Fahrradträger am Heck ihres Pkw montiert. Von dort hatten die Beschuldigten die E-Bikes nach Aufbrechen der Sicherungen gestohlen. Die beiden Tschechen werden bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.