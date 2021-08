35 Salzburger helfen in der Flammen-Hölle

Die Entscheidung für den Unterstützungseinsatz fiel am späten Samstagabend. Seitdem jagte eine Besprechung die nächste. Am Sonntag gab es die letzten Sicherheits-Briefings für das Team. Bis in die Abendstunden gab es noch jede Menge vorzubereiten. Immerhin sind die Florianis vor Ort quasi auf sich allein gestellt. Neben Schutzausrüstung haben sie also auch Proviant, Zelte und Sanitäreinrichtungen für ein eigenes Camp im Gepäck. Elf Spezialfahrzeuge, darunter vier Tanklöschfahrzeuge, sind startklar. Die Mannschaft soll planmäßig eine Woche in Griechenland bleiben und dann von einer zweiten Schicht abgelöst werden. Der erste Einsatz ist für Mittwoch geplant.