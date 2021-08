Zwei Tote: Horrornacht für Tirols Bergretter

Mehrere Ortsstellen aus dem Bezirk Kufstein, die FF Schwoich, die Lawinenhundestaffel, Polizei, Alpinpolizei, das Drohnenteam des Bezirksfeuerwehrverbandes und die Wasserrettung suchten Samstagabend nach einem Einheimischen (68). „In Summe 180 Personen, davon 60 Freiwillige aus dem Dorf. Jeder kannte den Mann, der an Parkinson litt“, schildert Einsatzleiter Christoph Silberberger. Trotz Handypeilung konnte der Vermisste, der gegen 17 Uhr zuletzt gesehen worden war, nicht lokalisiert werden. Wegen Dunkelheit und Schlechtwetter wurde die Suchaktion in der Nacht abgebrochen. Sonntag am Vormittag konnte der Mann am Fuße einer Wand nur noch tot aufgefunden werden.