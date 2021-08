Das Milliardenspiel der Wiener Handy-Banker

Hauptmärkte von N26, die über 90% ihres Geschäftes in Europa machen, sind Deutschland, Frankreich und Österreich, die Kunden sind großteils jung. Bei uns - dem Land mit der höchsten Dichte an N26-Kunden - liegt das Durchschnittsalter bei Mitte 35. Der Personalstand in Österreich soll noch heuer auf 50 aufgestockt werden, langfristig sollen im Wiener „TechHub“ 300 Mitarbeiter arbeiten, weil hier globale Banking-Produkte für alle N26-Märkte entwickelt werden. Die IT-Spezialisten kommen aus 16 Nationen ...