Messerangriff auf Zugreisende: Neun Verletzte

Täter ließ sich in Kaufhaus verhaften

Bei dem Verdächtigen handelt es sich laut japanischen Medienberichten um einen Mann zwischen 20 und 30 Jahren. Er soll zunächst geflohen sein, sich dann aber in einem Kaufhaus als Verantwortlicher für den Messerangriff zu erkennen gegeben haben. Medienberichten zufolge soll er gesagt haben: „Ich habe es satt, davonzulaufen.“ Demnach wurde er von der Polizei in Gewahrsam genommen.