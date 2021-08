Schwarze Witwe könnte in Kärnten heimisch werden

Eine Verwandte, die Falsche Schwarze Witwe, hat bereits vor einigen Jahren in Kärnten Fuß gefasst. „Gemeinsam mit der Dornfingerspinne gehört sie zu den giftigsten Arten in unserem Bundesland“, weiß Expertin Helga Happ: „Der Biss einer Dornfingerspinne ist schmerzhafter als ein Schlangenbiss. Und oft weiß der Gebissene gar nicht, was ihn verletzt hat.“ Happ kann aber an der Bisswunde erkennen, von welchem Tier sie stammt, und hat mit ihrem Wissen schon öfters helfen können.