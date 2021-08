Immer mehr „garteln“ ohne Dünger, Pestizide & Torf

Umweltfreundliche Materialien

Barbara Thüringer hat die Plakette ebenfalls seit Kurzem am Gartenzaun. Die studierte Landschaftsarchitektin hat in ihrem grünen Paradies in Hoch- und Schotterbeeten viel Platz für heimische und trockenheitsresistente Pflanzen geschaffen. Umweltfreundliche Materialien liegen ihr am Herzen. Sie vermeidet Plastik, bei ihr im Garten findet man Holz und alte Ziegel.