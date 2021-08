Flüchtlinge mit Fake-Papieren durch Tirol gereist

„Werden in Heimat verfolgt“

Die sieben Afghanen wurden wegen Urkundenfälschung und versuchter illegaler Einreise angezeigt. Die Verdächtigen gaben gegenüber der deutschen Polizei an, dass sie in ihrer Heimat verfolgt werden und deshalb geflüchtet seien. Sie stellten allesamt einen Antrag auf Asyl. Nach den Einvernahmen wurden sie in eine Aufnahmestelle für Flüchtlinge gebracht.