Beim Laden: Laptop stand plötzlich in Flammen

In einem Einfamilienhaus in Nötsch fing am Donnerstag gegen 14 Uhr ein Notebook aus bislang unbekannter Ursache Feuer. „Das Gerät war zum Laden des Akkus an das Netzteil angeschlossen. Als die 14-jährige Tochter der Hauseigentümerin ihr Handy aus dem Zimmer holen wollte, bemerkte sie den Brand“, so ein Polizist. Das Mädchen brachte daraufhin ihre vierjährige Schwester rasch aus dem Haus und verständigte die Mutter.