„Giftspinnen“-Alarm: Rätselraten um Sichtung

War sie es, oder war sie es nicht? Jedenfalls will ein „Krone“-Leser in seinem kleinen Garten in Auersthal (Niederösterreich) eine exotische Weiße Witwe erspäht haben, deren giftige Bisse für Kinder und ältere Menschen bisweilen gefährlich sind. Es könnte sich aber auch um eine täuschend ähnliche, harmlose heimische Art handeln.