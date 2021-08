Rad-Diebe mit Salzburger Hilfe geschnappt

Litauer leisteten keinen Widerstand

Die überraschten Litauer leisteten keinen Widerstand. Wenig später wurde im Zuge der Erhebungen auch die Verbindung zu einem Einbruch in Moosburg in Kärnten hergestellt - dort war ein Täter (28) am 19. Jänner 2021 bei einem Einbruch in ein Bike-Geschäft geschnappt worden. Ein Komplize konnte flüchten, er wird seither per internationalem Haftbefehl gesucht. Die Bande habe hoch professionell agiert, hieß es. Die Kastenwagen wurden in Litauen gemietet, mittels gefälschter Ausweise.