Mordplan für Zufallsopfer am Seeufer entworfen

Der 20-jährige Vorarlberger und der 19-jährige Deutsche besprachen sich am Telefon und im Chat darüber, wie sie einer Joggerin in einem unbelebten Bereich des Bodenseeufers auflauern könnten. In weiterer Folge hätte die Frau - so die Darstellung in den Unterhaltungen - vergewaltigt und anschließend getötet werden sollen. Ebenso erörterten sie, wie die Leiche am besten im Bodensee versenken werden könnte.