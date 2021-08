Beutelförmige Wolken lassen Menschen staunen

Das Ende Juli aufgenommene Filmmaterial (siehe Video oben) zeigt die ungewöhnlichen Wolken, die an flauschige Wattebällchen oder an Brüste erinnern. Der Name Mammatus-Wolke leitet sich übrigens vom lateinischen Wort mammatus ab, das so viel wie brustartig bedeutet, ab. Diese kurzlebige Wolkenart wird gelegentlich auf der Rückseite von Gewittern beobachtet und verschwindet meist nach nur zehn bis 15 Minuten.