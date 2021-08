G1-Jahreskarte gleich teuer wie Zugticket

Wer im Südburgenland lebt und in der Bundeshauptstadt arbeitet, hat mit dem G1 ein gutes Angebot direkt vor der Tür. Die Busse sind auf modernsten Stand, komfortabel und mit Funkinternet ausgestattet. Wer will, kann also schon die Fahrzeit zum Arbeiten nützen. Die Busverbindungen werden sehr gut angenommen.