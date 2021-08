Bundesliga-Klub Augsburg im Visier der Ermittler

Hausdurchsuchung in Bayern. Diesmal nicht in München, sondern in den Geschäftsräumen des FC Augsburg. Dies gab am Dienstag der Staatssender „WDR“ bekannt. Bei den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft geht es um Lohndumping und Mindestlohnunterschreitung von nebenamtlich oder ehrenamtlich Angestellten der Nachwuchsabteilung.