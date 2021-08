Rabiate Diebe schlugen zahlreiche Autofenster ein

Die Polizei sucht nach Zeugen: In der Nacht auf Mittwoch wurden in der Hohenemser Schlossberggasse mindestens zwölf Autos von Unbekannten geknackt. Teils brachen die Täter die Schlösser auf, teils aber warfen sie auch die hinteren Seitenfenster ein. Der Sachschaden ist entsprechend hoch. Die Autos waren auf der Straße und in einer öffentlich zugänglichen Tiefgarage geparkt.