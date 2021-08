Forstarbeiter von Ast am Kopf getroffen

Ein 30-jähriger Forstarbeiter ist am Dienstag bei Schlägerungsarbeiten in der Nähe der Illitschalm, Gemeinde Finkenstein, schwer verletzt worden. Der Mann musste von der Bergrettung Villach aus unwegsamem Gelände geborgen und mit dem Rettungshubschraubrer C 11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden.