Neid & Luxus: Der Mann, dem Autofreunde vertrauen

Mehr als Auto-Concierge

Seinen ersten Kunden gewann Oberhuber - der übrigens selbst einen Opel Corsa fährt - mit frecher Kaltakquise. „Ich bin einem Bentley auf den Firmenparkplatz nachgefahren und habe den Herren einfach angesprochen und ihm erklärt, was ich mache. Eine halbe Stunde später bin ich mit seinem Wagen zur Werkstatt gefahren.“ Seine bodenständige Art kommt bei seinen zahlungskräftigen und teils sogar adeligen Kunden gut an, denn er kümmert sich nicht nur um den Fuhrpark, sondern wird ab und an auch zum Retter in der Not. So zum Beispiel, als einst ein Hut für eine Hochzeit vergessen wurde: „Ich habe die Hutschachtel in der Villa abgeholt und bin in der Nacht nach Oberösterreich gefahren, damit die Trauzeugin am nächsten Tag mit Hut zur Hochzeit gehen konnte“, plaudert er aus dem Nähkästchen.